Blaulicht : A 1 bei Wittlich wegen Unfall kurzzeitig gesperrt

Schweich/Wittlich Ein Rettungshubschrauber musste am Mittwochvormittag auf der A 1 landen.

Wittlich/Schweich (hpl) Wegen eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag wurde die A 1 zwischen Kreuz Wittlich und Wittlich Mitte in Fahrtrichtung Koblenz für rund 20 Minuten gesperrt. Das teilt die Autobahnpolizei in Schweich mit. Ein Fahrzeug war gegen die Mittelplanke gestoßen, drehte sich daraufhin und stieß dann gegen die Seitenplanke. Der Grund des Unfalls, in den keine weiteren Fahrzeuge verwickelt waren, ist bislang noch unbekannt. Die vier Insassen des Autos wurden leicht verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.