Traben-Tarbach-Wolf : Vier unterm Weihnachtsbaum

Nimm 4. Foto: TV/Joachim Rörich

Traben-Tarbach-Wolf (red) Das a-capella-Ensemble „Nimm 4“ von der Mittelmosel ist mit seinem Programm „Vier unterm Weihnachtsbaum“ am Montag, 23. Dezember, ab 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Wolf zu Gast. Die Sänger Horst Steffen (Bass), Jörg Schütz (Tenor), Joachim Rörich (Bariton) und Bernhard Rörich (Tenor) präsentieren bekannte Weihnachtslieder mit jazzigen Akkorden oder einem neuen Groove.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kirchenlieder, Kinderweihnachtslieder, amerikanische Weihnachtsschnulze oder deutsche Weihnachtsschlager werden durch die vier Männerstimmen zum Leben erweckt. Dazu wird eine kleine Geschichte erzählt, die die Zuhörer einlädt mit in die wunderliche Welt der Weihnacht zu kommen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.