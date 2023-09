Spitzenreiter mit 189 km/h Polizei blitzt 41.000 Fahrer in Baustelle auf der A1

Grund dafür dürfte allerdings nicht sein, dass dort mittlerweile seltener die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten wird. Die Polizei erklärt, dass sich in manchen Bauabschnitten keine geeignete Örtlichkeit finden lässt, um den Blitzeranhänger zu platzieren. „Zum anderen werden die Geräte im gesamten Dienstgebiet des Polizeipräsidiums eingesetzt und somit auch an anderen Standorten genutzt und benötigt.“ Die Polizei überwacht den Verkehr in der Baustelle jedoch nach wie vor mit mobilen Geräten – nicht jeden Tag, aber dennoch regelmäßig. Trotz rückläufiger Zahlen wurde ein neuer Rekord aufgestellt: Die bislang höchsten Geschwindigkeiten, die die Polizei im Baustellenbereich gemesssen hatte, waren Tempo 181 und 148. Doch nun gibt es einen neuen Negativrekord, denn der aktuelle Höchstwert wurde bei Tempo 189 gemessen.