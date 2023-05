Baustelle wird zum Nadelöhr Warum hat die A1 in Fahrtrichtung Trier nur eine Fahrspur?

Salmtal/Schweich · In der Baustelle zwischen Salmtal und Schweich gibt es für den Verkehr in Richtung Trier nur eine Fahrspur. Bei einem Unfall in der Baustelle ist ein langer Stau, wie er vorige Woche zu sehen war, programmiert. Warum gibt es in die Gegenrichtung zwei Fahrspuren, in Richtung Trier aber nicht?

27.05.2023, 12:19 Uhr

Unfall und Stau im einspurigen Baustellenbereich auf der A1 zwischen Salmtal und Schweich vergangenen Mittwoch, 24. Mai. Foto: TV/Christian Moeris

Von Christian Moeris Redaktion Wittlich

Seit der Umstellung der Verkehrsführung in der Baustelle zwischen Salmtal und Schweich hat die A1 neuerdings ein Nadelöhr, durch das sich täglich Tausende Fahrzeuge quetschen müssen. Standen Fahrern in der rund acht Kilometer langen Baustelle zuvor jeweils zwei Spuren pro Fahrtrichtung zur Verfügung, geht es für den Verkehr in Richtung Trier seither nur noch einspurig voran. Doch der Verkehrsunfall im einspurigen Baustellenbereich vergangene Woche hat gezeigt, wie problematisch diese Engstelle auf einer der wichtigsten Straßen der Region ist. Nach dem Auffahrunfall von zwei Lastwagen im Baustellenbereich im morgendlichen Berufsverkehr staute sich der Verkehr dort mehrere Kilometer und Stunden, bis der beschädigte Lastwagen abgeschleppt werden konnte.