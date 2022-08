Fahrbahnsanierung : Neun Kilometer langer Stau auf A1 bei Föhren und Schweich in Fahrtrichtung Wittlich

Föhren/Schweich Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn legen am Dienstagvormittag den Verkehr auf der A1 zwischen Föhren und dem Dreieck Moseltal lahm. Dort ist es zu kilometerlangen Staus gekommen.

(cmo) Mega-Stau am Dienstagmorgen: Aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke geht am Dienstagmorgen, 16. August, auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Föhren und dem Dreieck Moseltal nichts mehr. Wie die Autobahnpolizei Schweich auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, gebe es auf der A1 in Fahrtrichtung Wittlich einen neun Kilometer langen Rückstau, der sich bis hinter das Dreieck Moseltal ziehe. Verkehrsteilnehmer berichten zudem auch von Staubildung auf der Gegenfahrbahn in Richtung Trier. Wie die Autobahnpolizei erklärt, sollen die Arbeiten an der Fahrbahn gegen 11 Uhr abgeschlossen werden. Der lange Stau dürfte sich dann allmählich auflösen.