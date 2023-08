Unfallserie bei Regen und Aquaplaning „Keine Chance!“ - Frau spricht über ihren Unfall auf der A1 bei Wittlich

Ist die Autobahn A1 zwischen den Anschlussstellen Manderscheid und Wittlich gefährlicher als anderenorts? In diesem Jahr ereigneten sich auf der kurvenreichen Steigungsstrecke mehr Unfälle als auf den benachbarten Autobahnabschnitten (wir berichteten). Bei starken Regenfällen am Dienstag, 25. Juli, kam es dort sogar in einem Zeitraum von nur rund zwei Stunden gleich zu fünf Unfällen.