Verkehr : A 1 wird am Sonntag zeitweise erneut gesperrt

Föhren Die Vollsperrung der A 1 am vergangenen Mittwoch kam überraschend und sorgte für Verkehrschaos - aber damit nicht genug, auch am Sonntag muss die Autobahn zwischen Trier und Koblenz nochmals gesperrt werden, allerdings mit mehr Vorlauf.

Wer am Mittwochmorgen von Trier nach Wittlich fahren wollte, konnte zwar noch das Schild erblicken, aber dann war es auch schon zu spät: An der Auffahrt A 602 zur A 1 Richtung Koblenz war zu lesen, dass die A 1 Richtung Koblenz voll gesperrt ist. Und so staute es sich natürlich an der nächstgelegenen Abfahrt nach Schweich - für die zehn Kilometer bis zur Abfahrt brauchten manche Fahrer bis zu einer knappen Stunde.

Warum es zu dieser überraschenden, nicht angekündigten Vollsperrung gekommen ist, wollte der TV von der Autobahn GmbH des Bundes wissen. Deren Pressestelle antwortete prompt: „Im Zuge der Arbeiten auf der A1 zur grundhaften Erneuerung der Richtungsfahrbahnen Köln/Koblenz und Trier/Saarbrücken zwischen den Anschlussstellen (AS) Salmtal und Schweich kam es am Mittwoch, 11. Mai 2022, aufgrund unvorhergesehener Fahrbahnschäden zu verkehrlichen Einschränkungen.“ Demnach hatte die Autobahnmeisterei Wittlich am späten Dienstagnachmittag mehrere gefährliche Schadstellen auf der A1 im Bereich der Baustelle Schweich-Salmtal, Fahrtrichtung Koblenz, festgestellt, die ein sofortiges Handeln erforderten. Deshalb musste für die dringend notwendigen Instandsetzungsarbeiten die Autobahn am Mittwoch zwischen 9 und 12 Uhr in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt werden.