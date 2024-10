Zwischen Salmtal und Schweich Brandneue Autobahn, aber Ekel-Rastplätze bei Rivenich: Wann kommt’s zur Sanierung?

Wenn die Bauarbeiten für die Erneuerung der A1 zwischen Salmtal und Schweich in wenigen Wochen abgeschlossen werden, sieht die Autobahn A1 auf diesem rund acht Kilometer langen Abschnitt nicht nur so gut wie neu aus, sie ist es auch. Neuer Unterbau, neuer Fahrbahnbelag, neue Entwässerungssysteme und Leitplanken. Alles brandneu und piccobello – wären da nicht die beiden heruntergekommenen unbewirtschafteten Rastplätze in Rivenich, die auf beiden Fahrbahnseiten Autofahrer zur Erholung einladen sollen und deren WC-Gebäude als öffentliche Bedürfnisanstalten dienen.