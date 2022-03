Corona : Impfzentrum ändert seine Öffnungszeiten

Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Bernkastel-Wittlich Das Gesundheitsamt des Landkreises hat am Freitag, Stand 14 Uhr, 340 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. Die Anzahl der laborbestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie lag bei 20.218. Am Freitag waren 6396 Menschen im Kreis akut an Covid-19 erkrankt.

Als genesen gelten 13.731. Seit Beginn der Pandemie gibt es 91 Todesfälle im Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 1630,6. Landesweit liegt sie bei 1696,7. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz lag am Freitag landesweit bei 8,27.

Geänderte Öffnungszeiten des Impfzentrums: Ab Montag, 28. März, werden die Öffnungszeiten des Impfzentrums in Wittlich angepasst. Zukünftig finden mittwochs keine Impfungen statt. Impfungen für fünf- bis elfjährige Kinder werden freitags von 16 bis 18 Uhr angeboten.

Montag: 14 bis 20 Uhr, Impfen ohne Termin mit Nuvaxovid möglich.

Dienstag: 8.30 bis14 Uhr, Impfen mit Termin.

Mittwoch: geschlossen.

Donnerstag: 14 bis 20 Uhr, Impfen ohne Termin.

Freitag: 14 bis 20 Uhr, Impfen mit Termin; Kinderimpfen 16 bis18 Uhr.