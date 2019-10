Glaube : Abendlob im Herbst

Brauneberg (red) Ein Abendlob zum Herbst findet am Sonntag, 27. Oktober, ab 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Remigius in Brauneberg. Mitgestaltet wird die Messe vom Chor Pro Vocale unter der Leitung von Detlef Lehnert.