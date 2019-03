später lesen Kirche Abendlobreihe in Springiersbach zur Fastenzeit Teilen

(red) In der Abendlobreihe „Heraus gerufen – Schritte in die Zukunft wagen“ der Alftal-pfarreien und des Dekanates Wittlich in der Klosterkirche Springiersbach in Bengel spricht am Sonntag, 24. März, ab 18 Uhr Edith Riedle Carmel über die alttestamentliche Hagar.