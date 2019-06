Selbsthilfe : Abendtreff für Trauernde

Wittlich (red) Das Dekanat Wittlich bietet neben dem Lebenscafé auch abends einen Treffpunkt für Trauernde in Wittlich an, die einen Menschen durch Tod verloren haben. Die Treffen sind offen und finden jeden ersten Mittwoch im Monat statt.

Der nächste Treffpunkt findet am Mittwoch, 3. Juli, von 19 bis 21 Uhr in der Katholischen Integrativen Kita St. Markus, Karrstraße 25 in Wittlich statt. Weitere Infos bei Pastoralreferentin Bianca Anzenhofer, Telefon 06571/1469417.