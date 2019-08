Selbsthilfe : Abendtreff für Trauernde

Wittlich (red) Das Dekanat Wittlich bietet jeden ersten Mittwoch im Monat einen offenen Abendtreff für Trauernde an. Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 7. August, von 19 bis 21 Uhr, in der katholischen Integrativen Kindertagesstätte St.

