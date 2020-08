Leicht veränderte Buszeiten : Abfahrtzeiten ändern sich

Bernkastel-Kues/Mülheim Mit Beginn des neuen Schuljahres am Montag, 17. August, gibt es geringfügige Fahrzeitenänderungen auf den Buslinien 330 und 332. Auf der Linie 330 werden die Abfahrten der Fahrten in Richtung Bernkastel-Kues ab der Haltestelle Mülheim Ort in Mülheim und Andel bis Bernkastel Doctor-Brunnen jeweils um eine Minute vorverlegt.

