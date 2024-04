Ein Teigschaber gegen Moosflechte Wie Abfall-Robin-Hood Rainer Schäfer die Gemeinde Karl in Ordnung hält (Fotos)

Eigentlich gehört Karl mit seinen rund 200 Einwohnern zu den kleineren Orten der Verbandsgemeinde (VG) Wittlich-Land, dennoch gibt es hier viel Arbeit. 2000 Quadratmeter sind beispielsweise an gemeindeeigenen Flächen zu kehren, 3,9 Kilometer Straßenrinne sauber zu halten und 96 Schächte im Auge zu behalten. Ausgerechnet hat das der neue Gemeindearbeiter der Gemeinde Karl, Rainer Schäfer. Er ist vielen kein Unbekannter, denn er hat sich in den vergangenen Jahren als „Abfall-Robin-Hood“ in ganz Deutschland einen Namen gemacht. Seit viereinhalb Jahren wohnt er in Karl. Dort hat er bereits aus einem Messi-Haus 60 Anhänger mit Müll weggebracht und Wohnraum geschaffen (der Volksfreund berichtete).