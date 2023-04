Wasser, Abwasser, Grundsteuern Warum Abgaben in Traben-Trarbach stärker gestiegen sind

Wasser, Abwasser, Grundsteuer: Kommunen sind häufig gezwungen, Abgaben und Gebühren den laufenden Entwicklungen anzupassen. Doch dem Traben-Trarbacher Dieter Wolff kommen die Erhöhungen in seiner Kommune recht viel vor. Er hat in einer Übersicht zusammengestellt, wie sich die Preise für Wasser und Abwasser in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach in der Vergangenheit entwickelt haben. So sei der Wasserpreis von 2016 bis 2023 von 1,41 Euro auf 2,24 Euro gestiegen: „Eine Erhöhung von 58,86 Prozent“, sagt er. Auch die Gebühren für Abwasser hätten sich im gleichen Zeitraum erhöht, und zwar von 1,87 Euro auf 2,70 Euro für den Kubikmeter, was einer Teuerung von 44,38 Prozent entspricht. Die wiederkehrenden Beiträge für Oberflächenwasser hätten sich in den genannten sieben Jahren um 50 Prozent von 30 Cent auf 45 Cent erhöht, und die entsprechende Summe für Wasser sogar von 0,096 Euro auf 0,18 Euro: Eine Steigerung um 87 Prozent.