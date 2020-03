Abitur : Ein ungewöhnlicher Abschluss des Schullebens – Abitur am Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums

Bernkastel-Kues Unter den besonderen Bedingungen der derzeit grassierenden Covid-19-Pandemie haben 66 Abiturienten des Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums in Bernkastel-Kues erfolgreich ihre mündlichen Abiturprüfungen abgelegt und beendeten damit ihre Schulzeit.

Mit Buchpreisen wurden die zehn besten Abiturienten für ihre Leistung ausgezeichnet: Sophie Böhler, Vera Annette Eck, Simon Gorges, Nicolas Himbert, Julia Klaus, Lea Laudes, Nikola Schmitt, Anne Sophie Sprute, Romy Wagner und Henrik Wagner. Mit dem Preis der Ministerin für Bildung für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule wurde Mara Anestopoulou geehrt. Dank und Anerkennung für die Tätigkeit in der Schülervertretung wurde Mara Anestopoulou, Anna-Lena Braun, Jonas Dehne und Nicolas Himbert ausgesprochen. Für hervorragende Leistungen wurden folgende Auszeichnungen vergeben: Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker an Nikola Schmitt und Pauline Müllers, Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung an Nicolas Himbert, Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft an Nicolas Himbert.