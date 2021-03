Bildunf : Abitur am PWG: Hinter dem Berg wartet die Welt

Die Abiturienten 2021 am PWG in Wittlich. Foto: TV/H.-A. Schneider

Wittlich In der festlich geschmückten Sporthalle des Peter-Wust-Gymnasium Wittlich haben die Abiturienten ihre Abiturzeugnisse erhalten.

MSS-Leiter Axel Kaspari stellte in seiner Begrüßung zusammen mit dem stellvertretenden Schulleiter Christian Poß heraus, dass aufgrund der Pandemie leider nicht wie sonst die Vertreter der schulischen Gremien, der regionalen Wirtschaft und das Kollegium begrüßt werden könnten, man durch einen Livestream diese aber zuhause am Bildschirm begrüße. Man freue sich, in diesem Jahr einen starken Jahrgang mit insgesamt 21 mal der Note 1 vor dem Komma und zweimal der Traumnote 1,0 zu verabschieden. Schulleiterin Monika Metzen-Mirz würdigte in ihrer Ansprache die Leistungen des Abiturjahrgangs. Sie wünschte dem Jahrgang, bald gemeinsam los in die Welt gehen zu können.