Maßnahmen in der JVA Wittlich „Dann fängt für uns die Zeit an zu laufen“: Was passiert, wenn es mal im Gefängnis brennt?

Es wäre ein Horrorszenario wie gemacht für Hollywood: Die JVA Wittlich brennt, mehrere Gebäude sind betroffen, die Gefangenen auf der Flucht ins Freie. So würde sich allerdings wohl nur ein Filmregisseur oder Drehbuchautor einen Brand in der Haftanstalt der Säubrennerstadt vorstellen. Denn die Haftanstalt ist auch in diesem Bereich besonders gesichert, und dass die JVA in Vollbrand gerät und Gefangene fliehen können, „ist sehr unwahrscheinlich“, wie der Brandschutzbeauftragte der JVA, Michael Stoffel, sagt.