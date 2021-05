Soziales : Unternehmen spendet Laptops für Schulen der VG Thalfang

Abo Wind unterstützt digitales Lernen in der VG Thalfang Foto: TV/Erbeskopf-Realschule Thalfang

Thalfang/Wiesbaden (red) Der Projektentwickler Abo Wind unterstützt digitales Lernen in der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf mit einer Spende von 16 000 Euro. Aus diesem Anlass besuchten Vertreter des Windkraftunternehmens Abo Wind und der Verbandsgemeinde die Erbeskopf-Realschule plus Thalfang.

