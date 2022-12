Anlieger wurden informiert : Abrechnungsstreit in Heinzerath: Zu diesem Ergebnis kommt der Gutachter

Der Streit um Straßenabrechnungen in Heinzerath eskaliert weiter Foto: Strouvelle Christoph

Morbach-Heinzerath Mehrere Monate hat ein externer Gutachter die Abrechnungen zum Straßenausbau in Heinzerath auf mögliche Fehler geprüft. Nun hat er sein Ergebnis den betroffenen Anliegern vorgestellt. Was er festgestellt hat und was die Morbacher Verwaltung und die schärfsten Kritiker dazu sagen.