Anlieger Manfred Kräber hat den Stein ins Rollen gebracht. Wegen seiner Zweifel an der Korrektheit der Abrechnungen zum Straßenausbau 2010 in Morbach-Heinzerath prüft jetzt ein Sachverständiger die Vorgänge. Kräber und drei Mitstreiter sind mit dessen Vorgehensweise allerdings unzufrieden, was sie der Morbacher Verwaltung schriftlich mitgeteilt haben. Foto: Strouvelle Christoph