Religion : Abriss und Neubau: Ditib-Moschee in Wittlich wird größer und moderner

Die Ditib-Eyüp-Sultan-Moschee in der Wittlicher Schloßstraße wird abgerissen und neu gebaut. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Die Ditib-Moschee in der Wittlicher Schloßstraße ist in die Jahre gekommen, wird neu gebaut und vergrößert. Der Bauauschuss hatte dazu keinen Gesprächsbedarf.

Wer bereits einmal den Bauausschuss der Stadt Wittlich besucht hat, der weiß, das Gremium ist überaus streitlustig und diskussionsfreudig – als Zuschauer fehlt einem da manchmal nur noch das Popcorn. Nicht so bei der öffentlichen Sitzung am Dienstagabend, als es um den Neubau der Ditib-Moschee in der Schloßstraße ging.

Zeigte sich der Ausschuss zu Beginn der Sitzung noch von seiner besten Seite und lieferten sich die Gremiumsmitglieder eine hitzige Debatte über die Bebaubarkeit einer grünen Wiese in den Tiefen des Industriegebiets Wengerohr-Süd, ebbte die Diskussionsfreude beim Tagesordnungspunkt 8 gänzlich ab.

Zum geplanten Neubau der Ditib-Eyüb-Sultan-Moschee in der Schloßstraße hatte das Gremium – zumindest in dieser öffentlichen Sitzung – keinerlei Gesprächsbedarf.

Bauamtsleiter Hans Hansen nannte kurz die Eckdaten des Bauprojekts in der Wittlicher Kernstadt nahe des Stadthauses und der Polizeiinspektion. Der neue Sakralbau soll drei Meter höher und vier Meter breiter als der bestehende werden. Dabei orientiere man sich an der Höhe der benachbarten Polizeiinspektion. Die Höhe des Minaretts bleibe unverändert. Auf ein für Moscheebauten übliches Kuppeldach werde verzichtet. Stattdessen werde ein 50 Quadratmeter großer Glasausschnitt in die Flachdachkonstruktion integriert. Der Neubau werde sich in die bestehende Bebauung einfügen, sagte Hansen. Eine Skizze oder 3D-Visualisierung, wie die neue Moschee in der Schloßstraße aussehen soll, wurde in der öffentlichen Sitzung jedoch nicht gezeigt.

Bürgermeister Joachim Rodenkrich erklärte, das Raumangebot der Moschee sei verhältnismäßig beengt. Zudem betonte der Bürgermeister das „friedliche Zusammenleben“ der Weltreligionen in Wittlich. Dann wurde auch schon abgestimmt: Keine fünf Minuten nach Aufruf des Tagesordnungspunktes und ohne einen Wortbeitrag aus den Reihen der Ausschussmitglieder und Fraktionen erteilte das Gremium der Bauvoranfrage für den Neubau in der Wittlicher Innenstadt nahe des Stadthauses seine Zustimmung – einstimmig.

Wie konnte das so schnell gehen? Das hat der TV den Moschee-Vorstand samt Imam des Ditib-Vereins (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion), der Träger der Moschee ist, bei einem Besuch des muslimischen Bethauses in der Schloßstraße gefragt. „Wir haben das gut vorbereitet und unser Architekt hat gute Arbeit geleistet“, sagt Ruhi Gömez, der erste Vorsitzende der Ditib-Moschee in Wittlich, während er durch die Räume des maroden Gebäudes führt. Der Holzboden knarzt unter den Füßen. „Die alten Balken biegen sich“, sagt Gömez. Er zeigt auch auf Risse in den Wänden und durchgebogene, abgenutzte Fensterbänke.

1989 und damit vor mehr als 30 Jahren hatte der türkisch-islamische Verein das ehemalige Elektrogeschäft in der Schloßstraße zur Moschee umgebaut. Nun soll der marode Altbau einem „modernen“ und der muslimischen Gemeinde „würdigen“ Neubau weichen.

Die neue Moschee werde mit 10,30 Metern rund drei Meter höher und vier Meter breiter als der Bestand, sagt Gömez. Wenn sich wie zum Freitagsgebet rund 150 bis 170 Muslime in der Moschee in der Schloßstraße versammeln würden – im Ramadan seien es noch weit mehr, werde es dort ziemlich eng. „Es kommen ja Muslime aus dem ganzen Kreisgebiet, und darunter sind auch viele Flüchtlinge.“

Das alte Bauwerk sei kaum mehr in Schuss zu halten und zu pflegen, sagt Gömez im Moschee-Büro, dessen Wände mit großen Fahnen des Ditib-Vereins sowie der türkischen Flagge geschmückt sind. Mit am Tisch sitzt auch Ditib-Imam Mehmet Hüreyre Cin, der „aber erst vor ein paar Monaten aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist“, wie Gömez erklärt, und aufgrund sprachlicher Barrieren nicht am Pressegespräch teilnimmt.

Der Moscheeverband hoffe, dass die Abriss- und Neubauarbeiten bald beginnen und Ende 2022 eine neue Eyüb-Sultan-Moschee in Wittlich zum täglichen Ritualgebet in Richtung Mekka einladen kann. Man rechne mit einer Bauzeit von 18 Monaten. 1,5 Millionen Euro sollen in den Neubau, der vom Bauunternehmen Arslan errichtet werde, investiert werden, sagt Gömez. Das Geld dazu stamme aus Spenden von Mitgliedern sowie Krediten. Der Ditib-Verein, so sagt Gömez, beteilige sich nicht an den Baukosten. Im Erdgeschoss der Moschee sollen ein großer Speisesaal mit angeschlossener Küche, ein Büro und sanitäre Anlagen entstehen. Die für Männer und Frauen getrennten Gebetsräume werden im ersten und zweiten Obergeschoss des Neubaus zu finden sein.

Cevdet Dogan (links), 2. Vorsitzender der Ditib-Moschee Wittlich, Imam Mehmet Hüreyre Cin (Mitte) und Ruhi Gömez, 1. Vorsitzender der Moschee, stehen im Gebetsraum der Ditib-Moschee in der Wittlicher Schloßstraße. Foto: TV/Christian Moeris

Risse in den Wänden. Foto: TV/Christian Moeris

Cevdet Dogan (Mitte), 2. Vorsitzender der Ditib-Moschee Wittlich, Imam Mehmet Hüreyre Cin (rechts) und Ruhi Gömez (links), 1. Vorsitzender der Moschee, stehen im Büro der Ditib-Moschee in der Wittlicher Schloßstraße. Foto: TV/Christian Moeris

