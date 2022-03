Kostenexplosion : Über eine halbe Million Mehrkosten: Abrissarbeiten am Vitelliusbad werden deutlich teurer

Über eine halbe Million Mehrkosten: Abrissarbeiten am Vitelliusbad werden deutlich teurer

Wittlich Die Abrissabreiten am Vitelliusbad werden deutlich teurer als geplant. Warum sich der Betrag mehr als verdoppelt und was die Bürgerinitiative „Rettet das Wittlicher Freibad“ dazu sagt.

Das treibt den Aufwand wie auch die Kosten für die Abrissarbeiten deutlich in die Höhe: Um zu verhindern, dass mögliche aus dem Zweiten Weltkrieg verbliebene Kampfmittel bei den Abbrucharbeiten detonieren, müssen die Bodenplatten nun möglichst „erschütterungsfrei“ ausgebaut werden. Der Aufwand ist enorm: „Um die Bodenplatten und Fundamente erschütterungsfrei zu segmentieren muss der Stahlbetom mittels Betonsäge und Baggerschneiderad in zwei mal zwei Meter große Teilstücke zersägt werden.“

Die Bodenplatten müssen somit vor dem Ausbau fein säuberlich in 1118 Stücke zertrennt werden. „Diese werden dann ausgehoben und in einen bereits freigegebenen Bereich transportiert um dort vor dem endgültigen Verladen und Abtransport zerkleinert zu werden.“

Der Bauausschuss, der am Dienstagabend im Stadthaus zusammenkam, genehmigte den Nachtragsauftrag für den erhöhten Aufwand zum erschütterungsfreien Ausbau der Bodenplatten. Doch vor dem einstimmigen Beschluss wurde kontrovers diskutiert, denn die erheblichen Mehrkosten, die die Gesamtkosten des 20-Millionen-Projekts in die Höhe treiben, stießen erwartungsgemäß auf einigen Unmut. Ausschussmitglied Joachim Gerke (SPD) brachte den Vorschlag ein, die Bodenplatten zu übererden und darauf zu bauen. So müssten im Erdreich befindliche Sprengkörper nicht zwangsläufig entfernt werden, meinte Gerke. Doch laut Stadtverwaltung ist das nicht umsetzbar, da das neue Schwimmbad weitläufig unterkellert wird und die neuen Becken größer ausfallen als im alten Vitelliusbad. Somit wurde der Vorschlag abgelehnt.