Mit der laufenden Sanierung und dem Umbau der ehemaligen Weinbauschule gehen am Gestade in Bernkastel-Kues weitere bauliche Veränderungen einher. Der hintere Teil und das Dachgeschoss des Hauses Schroeder (rechts) sind bereits abgerissen worden. Der Rest bleibt stehen. Das links daneben stehende ehemalige Hotel Burg Landshut fällt sogar komplett. Bis Dienstag ist die Straße vor beiden Gebäuden nach Auskunft des Ordnungsamtes komplett gesperrt. Der Verkehr wird über den Moselparkplatz geleitet. Für die Zeit der Sperrung ist es auch möglich, von der Brücke nach links in Richtung Graach abzubiegen. Wenn das Hotel abgerissen wird, wiederholt sich diese Verkehrsführung.