Messen und Märkte : Schaufensterbuden statt Budenzauber: Bernkasteler Weihnachtsmarkt findet nicht statt

Sogar die Fußgänger in der Bernkasteler Altstadt sollten so gelenkt werden, dass es zu keinem Gegenverkehr kommt. Die Pfeile dafür wurden schon aufgemalt. Foto: Hans-Peter Linz Foto: TV/Hans-Peter Linz

Bernkastel-Kues Die Task Force der Stadt Bernkastel-Kues hat die Entscheidung gefällt: Der Weihnachtsmarkt findet zum ersten Mal in seiner Geschichte nicht statt, die Stadt wird aber dennoch weihnachtlich dekoriert.

Die Nachbarstadt Traben-Trarbach hatte schon zu Beginn des Lockdowns Außenveranstaltungen abgesagt. Währenddessen hat der Gewerbeverein in Bernkastel-Kues eine Task Force eingerichtet, die mehrfach getagt hat, um mögliche Alternativen zu entwickeln. Am Freitagvormittag fiel schlussendlich die Entscheidung: Es gibt keinen Weihnachtsmarkt, dafür aber eine „Weihnachtsstadt“ in Bernkastel-Kues.

Parallel dazu läuft auch der alljährliche Schaufensterwettbewerb der Entwicklungsagentur. In diesem Jahr schmücken 16 Einzelhandelsbetriebe ihre Fensterauslagen zum Motto „Köstliche Weihnacht“. Dazu kommen die einzelnen dekorativ gestalteten Weihnachtsbuden, so dass die Besucher in der Weihnachtsstadt doch einiges zum Anschauen haben. Alle anderen Attraktionen wie der der Adventskalender in der Adler Apotheke oder die Pyramide am Bärenbrunnen werden ebenfalls zu sehen sein.