40 Versuche sind im vorigen Jahr gescheitert Abschiebungen: So ist die Lage in Bernkastel-Wittlich

Das Messerattentat von Solingen hat die Debatte um Abschiebungen in Deutschland angeheizt. Der Ruf danach, Geflüchtete ohne Bleiberecht in ihre Heimatländer zurückzubringen, wird lauter. Doch wie ist die Lage in der Region? Wie viele Menschen leben hier, die eigentlich Deutschland verlassen müssten, und warum leben sie dennoch weiter hier? Das haben wir die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich gefragt.