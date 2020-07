Bildung : Vernetzt sein, verbunden bleiben

Wittlich Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich verabschiedet die Berufsreifeklassen 9 und die Klassen 10.

„Vernetzt sein, verbunden bleiben“ – unter diesem Motto fand die Abschlussfeier der Berufsreifeklassen 9 und der Klassen 10 an der Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich statt. Corona-bedingt waren nur die Schüler, die unterrichtenden Lehrer sowie zwei Gäste in der spärlich gefüllten Turnhalle zugegen.