Schule : Abschied vom „Corona-Jahrgang“

Wittlich Am Beruflichen Gymnasium Wittlich haben die Absolventen ihre Abiturzeugnisse erhalten.

Für den „Corona-Jahrgang“, wie er in der Schule liebevoll genannt wird – bedankten sich Marie Hermanns und Celine Schmitz bei den Eltern, Lehrern und Mitschülern für die Unterstützung in der schwierigen Zeit der Abiturprüfungen und blickten auf die vergangene Schulzeit mit einem Gefühl von Freude, aber auch Wehmut zurück.

Aus den Händen der Schulleitung und der Stammkursleitung durften die Schüler anschließend die begehrten Abiturzeugnisse entgegennehmen. Auch in diesem Schuljahr konnte am beruflichen Gymnasium in Wittlich mit Marie Hermanns die allgemeine Hochschulreife mit der Traumnote 1,0 erreicht werden. Ebenso wurden Preise und Ehrungen für vorbildliches und vielseitiges Engagement und herausragende schulische Leistungen an Marie Hermanns und Alexandra Kohl verliehen. Anton Maxein wurde mit dem Pierre-de-Coubertin-Preis des Landessportbundes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.