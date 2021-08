Beruf : Abschied von der Realschule plus

Von links: Uschi Fusenig und Sonja Caspari-Rörich. Foto: Annika Plog

Bernkastel-Kues (red) In einer Feierstunde wurden an der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus zwei verdiente Lehrerinnen verabschiedet. Sonja Caspari-Rörich (rechts), die seit 20 Jahren die Geschicke der Schule mitbestimmte und prägte, davon fünf als Konrektorin, übernahm die Stelle der Rektorin an der Clara-Viebig-Realschule plus in Wittlich.

