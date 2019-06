Schule : Große Abschlussfeier an der IGS Morbach

Die Besten der Klassenstufe 9 und der vier zehnten Klassen erhalten ihre Zeugnisse von Jasmine Dreher, Stufenleitung 9/10 und dem stellvertretenden Schulleiter Peter Geisenhainer. Foto: TV/Katharina Brummel

Morbach (red) Begleitet von Grußworten und guten Wünschen wurden die Abgänger der neunten, zehnten und zwölften Klassen der IGS Morbach in einem großen Festakt verabschiedet. Die Veranstaltung, an der Schüler, Eltern, Freunde und Lehrkräfte teilnahmen, fand in festlichem Rahmen in der Baldenauhalle statt.

