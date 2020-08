Bildung : Zum Abschluss auf den Schulhof

Traben-Trarbach Keine Ehrengäste, keine Eltern, kein gemeinsamer Umtrunk und trotzdem gemeinsam mit Anstand und Abstand den erreichten Abschluss von 71 Schülern feiern, so Rektor Carsten Augustin in seiner Begrüßungsrede.

Der Schulhof ist ein ungewöhnlicher Ort für die Abschlussfeier der Realschule plus und FOS Traben-Trarbach, allerdings dieses Jahr auch ein angenehmer Ort, um bei den heißen Temperaturen im Schatten der Bäume zu verweilen. Ein Wegweiser in dieser dynamischen Zeit kann eine Hilfe sein, so die Schulelternbeiratsvorsitzende Elke Franz in ihren Grußworten an die Abschlussschüler. Stellvertreterin Sonja Caspari-Rörich wurde digital zur Feier zugeschaltet und überbrachte auf diesem Weg ihre Glückwünsche.