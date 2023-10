Mit Fotos Personen aus „brennendem Hotel“ gerettet – Abschlussübung der Feuerwehren VG Manderscheid

Ein Übungsszenario am 3. Oktober: Kurz nach 11 Uhr meldeten mehrere Anrufer, dass man in einem Hotel in der Meerbachstraße in Meerfeld eine Explosion gehört habe und das ganze Hotel stark verraucht sei. Außerdem würden viele Menschen auf den Balkonen um Hilfe rufen. Da man vom schlimmsten ausging, wurden gleich mehrere Wehren alarmiert.