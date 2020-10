Verkehr : Abstufung von Straßen: Morbach wehrt sich

Extra

Um welche Bauprojekte handelt es sich, an denen sich die Gemeinde Morbach im Falle einer Abstufung der beiden Kreisstraßen zu Gemeindestraßen finanziell beteiligen müsste? Bürgermeister Andreas Hackethal erklärt auf Nachfrage, dass die gesamte Verkehrsanbindung an der B 327 von der Einfahrt in den Ortsbezirk Morbach beim Boschdienst Zerwes bis hin zur Abfahrt in die Essotankstelle und der Einmündung der K 99 von Rapperath her aus Gründen der Verkehrssicherheit geändert werden soll. Ähnliche Überlegungen bestehen für die Abfahrt der B 269 von der B 327 in Richtung Birkenfeld kurz vor der Abfahrt zum Industriegebiet Humos. Dort wird überlegt, die Kreuzung zu einem Kreisverkehr umzugestalten. Sollte dies realisiert werden, würde auch die Einmündung der K 122 auf die B 269 geändert.