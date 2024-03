Zukunft der Abtei Himmerod Was Lokalpolitiker zu den Plänen des „Kloster-Retters“ sagen

Seit die Zisterzienser-Mönche Himmerod vor sieben Jahren verlassen haben, war die Zukunft der Eifeler Abtei lange Zeit ungewiss. Kein neuer Konvent will sich dort ansiedeln. Den ehemals anvisierten Umbau des größtenteils leer stehenden Konventgebäudes in ein Jugendhaus ließ das Bistum Trier, das mit dem Trägerverein Eigentümer der Immobilie ist, aus finanziellen Gründen platzen. Doch mittlerweile gibt es für das Kloster Himmerod in der Eifel eine Perspektive: Der Pforzheimer Unternehmer Wolfgang Scheidtweiler will die zwischen Wittlich und Bitburg gelegene ehemalige Abtei übernehmen und zu einem Gästehaus umbauen.