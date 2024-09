Sicherheit in der Luftfahrt Nach Zwischenfall bei Spangdahlem: Was passiert, wenn ein Flugzeug in Not ist?

Es war ein Notfall, der nur selten vorkommt: Vor wenigen Tagen hatte ein F-16 Kampfjet der amerikanischen Luftwaffe, der auf dem Rückweg zum Stützpunkt in Spangdahlem war, Probleme mit dem Triebwerk, das ausgefallen war. Ohne Schub sind besonders Kampfjets schwer zu manövrieren und haben nur eine kurze Reichweite, in der sie noch ein Stück weit ohne Antrieb segeln können. Um sicher zu landen, gilt es in diesem Fall, das Gewicht so weit zu reduzieren wie möglich. Deshalb warf der Pilot seine beiden Zusatztanks ab, die unweit des Flugzeugs in einem Waldgebiet landeten.