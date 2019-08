Verkehr : Auf Umwegen nach Irmenach

Irmenach/Hirschfeld Am Montag wird die Abzweigung der L 190 von der Hunsrückhöhenstraße für zwei Wochen voll gesperrt.

Jetzt beginnt der Bau der nächsten Ampel auf der Hunsrückhöhenstraße. Am Knotenpunkt Hirschfelder Bahnhof wird wegen der Arbeiten die Abfahrt der L 190 nach Irmenach ab dem 12. August bis voraussichtlich 23. August voll gesperrt, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Der Verkehr aus Richtung Irmenach zur B 327 wird in diesem Zeitraum über Thalkleinich und Kleinich zur Anschlussstelle bei Hochscheid geleitet, wo die Autofahrer dann wieder auf die B 327 kommen. Die Sperrung ist notwendig, weil ab Montag dort die Fundamente für die Signalanlagen gegossen und die notwendigen Verbindungsleitungen gelegt werden, sagt Mirko Stein vom LBM Bad Kreuznach. Dies könne wegen der offenen Bauweise nur unter Vollsperrung geschehen. Sobald die Leitungen und Fundamente auf der Irmenacher Seite fertig gestellt sind, werden sie an der L 190 in Richtung Hirschfeld in Angriff genommen.