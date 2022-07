Beruf : Nature One: Studierende kommen zum Praktikum

Info

Am 1. September 2018 startete die Imagekampagne „Gelobtes Land“ zur Sicherung von Fachkräften im Rhein-Hunsrück-Kreis. Initiator und Verantwortlicher ist der Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück in Zusammenarbeit mit dem Landkreis sowie den Kommunen und zahlreichen Unternehmen der Region. Vor allem junge Familien sollen für einen Zuzug beziehungsweise eine Rückkehr in die rheinland-pfälzische Region zwischen Koblenz, Mainz und Trier begeistert werden.

Der Rhein-Hunsrück-Kreis positioniert sich selbstbewusst als Gelobtes Land, denn er sieht seine Vorzüge im lebenswerten Umfeld, landschaftlichen Reizen, modernen und zukunftsfähigen Arbeitsplätzen, erschwinglichen Immobilienpreisen und einer guten Infrastruktur und Anbindung. Darüber hinaus ist der Rhein-Hunsrück-Kreis einer der ersten Null-Emissions-Landkreise deutschlandweit.

Ein Alleinstellungsmerkmal der Kampagne ist eine eigens eingerichtete Servicestelle, die (potenzielle) Zuzügler individuell berät. Kontakt: www.gelobtesland.de.