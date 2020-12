Pandemie : Acht neue Corona-Fälle im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Wittlich Im Landkreis Bernkastel-Wittlich sind am Donnerstag acht neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das teilte die Kreisverwaltung mit.

Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 1.460 an. Die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises sinkt gemäß Mitteilung des Landesuntersuchungsamtes von 95,1 am Vortag auf aktuell 79,1. Die häusliche Isolierung endete am Donnerstag für drei Personen, sodass die Gesamtzahl der bislang aus der Quarantäne entlassenen Personen auf 1.213 ansteigt. Unter Berücksichtigung der Zahl der insgesamt aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie der 27 bislang Verstorbenen beläuft sich die Zahl der aktiven COVID-19-Fälle auf 220 Personen. Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich werden nach letzter Mitteilung 31 COVID-19-Patienten stationär behandelt, davon drei Patienten intensivmedizinisch.