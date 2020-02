Natur : Achtung! Die Kröten sind wieder unterwegs

Region Pünktlich mit ansteigenden Nachttemperaturen und feuchten Witterungsverhältnissen beginnt die jährliche Laichwanderung von Kröten, Fröschen und Molchen. Die Tiere warten auf den richtigen Zeitpunkt, ihre Wanderung zum Laichgewässer zu beginnen.

Kröten sind ortsgebunden und kehren zur Laichablage stets in das Gewässer zurück, in dem sie geboren wurden. Dabei legen sie bis zu vier Kilometer zurück. Auf vielen Straßen schweben sie dabei jedoch in Lebensgefahr und sind darauf angewiesen, dass ihnen bei der Überquerung geholfen wird.