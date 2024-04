Motorsport in der Region Grünes Licht für ADAC-Rallye an der Mosel

Piesport · Manche Kommunen wehren sich gegen die Ausrichtung einer Rallye, in anderen ist solch ein Motorsport-Ereignis willkommen. Auch in diesem Jahr startet die Veranstaltung wieder an der Mosel. Der Piesporter Gemeinderat hat das jüngst bestätigt.

10.04.2024 , 06:47 Uhr

Auch in diesem Jahr startet die ADAC-Rallye an der Mosel. (Archivbild) Foto: Jürgen Braun