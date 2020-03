Tourismus : Mosel ist bei Radfahrern beliebt

Bernkastel-Kues/Bremen Der allgemeine deutsche Fahrradclub (ADFC) zählt die Region zu den Top 10.

„Wir freuen uns, dass wir die Top Platzierung seit Jahren halten und verbessern konnten“, sagt Sabine Winkhaus-Robert. „Dieser Erfolg ist auch auf Maßnahmen zur qualitativen Steigerung in Form von Infrastrukturverbesserung sowie eine kreative Produktvermarktung zurückzuführen“, so die Geschäftsführerin der Mosellandtouristik. Der Mosel-Radweg ist eine Radroute mit ausgebauter Infrastruktur und der entsprechenden Beschilderung, teilt die Mosellandtouristik mit.

Der Mosel-Radweg verfügt über leicht zugängliche Informationen und bietet mit der Audiotour „Lauschpunkte am Mosel-Radweg“ ein digitales Angebot für Radtouristen, die den Mosel-Radweg auf unterhaltsame Art neu erleben können. Unter dem Slogan „Hört, hört“ öffnet die Audiotour den Blick für landschaftliche Besonderheiten und Top-Sehenswürdigkeiten am Wegesrand in deutscher und ab Ostern in englischer und niederländischer Sprache.