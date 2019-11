Lesung : Brüder stellen ihr neues Buch vor

Wittlich (red) Adi und Heina Kaspari stellen an zwei Terminen ihr neues Buch vor: Die Brüder lesen am Mittwoch, 13. November, um 19 Uhr in der Altstadtbuchhandlung in Wittlich, und am Dienstag, 26. November, 18.30 Uhr, im Restaurant Daus in der Karrstraße in Wittlich.

