Buchvorstellung : Lesung aus Wedtlia Schdekgelcha

Wittlich (red) Die zweite Buchvorstellung von „Wedtlia Schdekgelcha“ findet am Dienstag, 26. November, ab 18.30 Uhr in der Gaststätte Daus in der Karrstraße in Wittlich statt. Die Wittlicher Adi und Heina Kaspari haben ein Buch auf Platt mit Geschichten aus, von und über ihre Stadt, verfasst.

