Mundart : Viele Geschichten und noch mehr Originale

Die Brüder Adi (links) und Heina Kaspari mit dem Motiv, das ihr neues Buch als Cover hat. Die beiden Wittlicher haben ein Buch auf Platt mit Geschichten aus, von und über ihre Stadt herausgebracht. Foto: TV/Petra Willems

Wittlich Es geht um Überliefertes, um Erlebtes und um Erfundenes: Adi und Heina Kaspari haben ein Buch voll mit Wedtlia Schdekgelcha, Geschichten aus, von und über der Stadt, verfasst. Im November lesen sie zwei Mal daraus vor. Und kaufen kann man es auch.

Boama Balti hat ein Kapitel, Meehse Matti natürlich und Karin und Jean-Jacques Brand-Picard. Aber auch Geschichten von früher und heute, erlebt oder erfunden, und natürlich das Wittlicher Platt, die Wedtlia Sproach, in der das komplette Werk verfasst wurde, darf nicht fehlen. Die Rede ist vom neuen Werk von Heina und Adi Kaspari. Wedtlia Schdekgelcha heißt es, Wittlicher Geschichten.

Zwei Jahre haben die beiden Brüder gebraucht, um es fertig zu stellen, die Idee gab es aber schon länger. „Die war schon immer da gewesen“, sagen die beiden Brüder. Vor zwei Jahren haben sie sich dann mal zusammengesetzt, vor einem Jahr angefangen, die Geschichten, die teilweise von ihren Eltern oder Großeltern überliefert wurden, aufzuschreiben. „Sonst wären sie weg gewesen“, sagt Adi. Schließlich seien er, grade 80 Jahre alt geworden, und sein Bruder Heina, der heute 82 wird (an dieser Stelle: Herzlichen Glückwunsch!), nicht mehr die Jüngsten. „Deshalb wurde es Zeit, dass wir das gemacht haben.“

Aber nicht alle Geschichten sind überliefert, einige auch selbst erlebt. Und andere schlichtweg erfunden: „Die sind ja noch schöner“, sagt Adi, der jahrelang den Stächermatthes im Kirmesschauspiel mimte, und grinst.

Geholfen hat ihnen Günther Kaspari, der Sohn von Heina. „Günther hat die Bearbeitung am Computer übernommen“, sagt Adi Kaspari über seinen Neffen. „Ich mache zwar noch ein bisschen was mit dem Computer, aber das war zu viel. Ohne Günther hätten wir das nicht mehr hinbekommen“, sagt der Wittlicher.

Von einem bekannten Wittlicher haben sie ebenfalls Unterstützung bekommen: Restaurantbesitzer Peter Daus hat die Fotografien beigesteuert, die in dem Buch zu sehen sind. „Der hat ein riesiges Archiv, das ist Wahnsinn“, sagt Adi Kaspari, der sein Wohnzimmer ebenfalls mit zahlreichen Abbildungen seiner Heimatstadt geschmückt hat. „Fünf Computer reichen da nicht aus.“

Im Restaurant Daus in der Karrstraße lesen Heina und Adi Kaspari im November auch aus ihrem Buch, in dem im Vorwort steht: Jeder in Wittlich kennt ... nein!?!, sollte einen Kaspari kennen. Drunter ein Foto, das nicht aus der Sammlung Daus stammt, sondern die drei Brüder Heina, Adi und Juppa, den verstorbenen Bruder der beiden Autoren, zeigt. Verweigt für die nächsten Generationen, so wie es Heina und Adi Kaspari in ihrem Buch mit Boama Balti, Meehse Matti und Karin und Jean Jacques Brand-Picard getan haben.

Heina und Adi Kaspari lesen an zwei Terminen aus ihrem Buch: Am Mittwoch, 13. November, um 19 Uhr in der Altstadtbuchhandlung in Wittlich, und am Dienstag, 25. November, 18.30 Uhr, im Restaurant Daus in der Karrstraße.