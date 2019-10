Advent : Adventliche Fenster mit Gewinnchance

Bausendorf Für den 21. Adventskalender in Bausendorf sucht der Pfarrgemeinderat Bausendorf-Olkenbach-Diefenbach Gemeindemitglieder (Erwachsene, Kinder und Jugendliche, Kommunionkinder 2020), Geschäftsinhaber, Vereine und Gruppen, die bereit sind, ein Fenster ihres Hauses zu gestalten.

Zum Advent verteilt der Pfarrgemeinderat an alle Häuser Tombolakarten mit freien Feldern. Dafür stehen in diesem Jahr an allen Häusern, die ein Adventfenster öffnen, Stempel bereit. Wer genügend Stempel gesammelt hat, kann beim Offenen Singen einen wertvollen Adventspreis gewinnen.