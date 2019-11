Weihnachten : Adventliche Fenster mit Gewinnchance

Bausendorf Die Gemeindemitglieder Geschäftsinhaber, Vereine und Gruppen der Pfarrgemeinde Bausendorf-Olkenbach-Diefenbach gestalten Fenster in der Adventszeit. Zum Advent verteilt der Pfarrgemeinderat an alle Häuser Tombolakarten mit freien Feldern.

Dafür stehen an allen Häusern, die ein Adventsfenster öffnen, Stempel bereit. Wer genügend Stempel gesammelt hat, kann beim Offenen Singen die Tombolakarte abgeben und einen Adventspreis gewinnen. Am 21. Dezember gibt es um 17 Uhr wieder das beliebte Offene Singen in der Pfarrkirche Bausendorf mit traditionellen Advents- und Weihnachtsliedern. An diesem Abend werden auch Bilder der Bausendorfer Adventfenster gezeigt. Damit von allen Fenstern Bilder gemacht werden können, wird darum gebeten, dass am 19. Dezember alle Fenster zu bestaunen sind. Die Kirche ist in Lichtzauber und Kerzenschein gehüllt. Bei Fingerfood und Getränken können Erwachsene, Kinder und Jugendliche so einen stimmungsvollen Adventsabend genießen.