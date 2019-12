Glaube : Nachtgebet in Himmerod

Großlittgen (red) An den Freitagen im Advent findet jeweils um 20 Uhr in der Himmeroder Abteikirche ein adventliches Nachtgebet mit Pater Stephan statt. In der nächtlichen Atmosphäre der Abteikirche soll durch Musik, Meditation, Texte und Gesänge die Botschaft vom bevorstehenden Weihnachtsfest bereits leise anklingen.

