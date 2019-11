Soziales : Adventsdeko für einen guten Zweck

Wittlich-Wengerohr-Lüxem (red) Die Lüxemer Frauen bieten am Sonntag, 1. Dezember, in der Autobahn- und Radewegkirche St. Paul in Wittlich Kuchen, Gebäck, Adventskränze, Türkränze, Gestecke und selbstgestrickte Strümpfe zum Verkauf an. Der Erlös wird an hilfsbedürftige Menschen in Ghana gespendet.