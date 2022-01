Aktion : Adventsfenster im Wengerohrer Altdorf

Wittlich (red) Die Adventsfenster im Altdorf Wengerohr wurden von Jung und Alt gesucht und bewundert.

15 Kinder – auch aus anderen Stadtteilen Wittlichs bis hin nach Trier – nahmen mit Erfolg an der Rätselsuche teil. Sie gaben die richtigen Lösungen ab. Außerdem malten sie ein Bild oder teilten ihr Lieblingsrezept mit. Beides ist in den Schaukästen in Wengerohr ausgestellt. Dank der Unterstützung des Ortsvorstehers bekamen die Mädchen und Jungen tolle Preise.